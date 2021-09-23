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Премьера триллера «Веном 2» в Нижнем Новгороде

Американский супергеройский фильм режиссера Энди Серкиса с Томом Харди в образе смертельно опасного Венома выйдет на большие экраны 30 сентября. Сюжет киноленты основан на комиксах Marvel о персонаже Эдди Броке.

 

Том Харди возвращается на большие экраны в образе Венома — одного из самых неоднозначных персонажей вселенной MARVEL.

Сюжет сиквела начинается через год после событий первой части киноленты. Журналист Эдди Брок снова пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы — Клетуса Касади. Убийца сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни и становится хозяином Карнажа.

Актерский состав фильма: Том Харди, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон.

Премьерный предпоказ пройдет 29 сентября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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