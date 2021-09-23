Премьера триллера «Веном 2» в Нижнем Новгороде

Американский супергеройский фильм режиссера Энди Серкиса с Томом Харди в образе смертельно опасного Венома выйдет на большие экраны 30 сентября. Сюжет киноленты основан на комиксах Marvel о персонаже Эдди Броке.
Том Харди возвращается на большие экраны в образе Венома — одного из самых неоднозначных персонажей вселенной MARVEL.
Сюжет сиквела начинается через год после событий первой части киноленты. Журналист Эдди Брок снова пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы — Клетуса Касади. Убийца сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни и становится хозяином Карнажа.
Актерский состав фильма: Том Харди, Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон.
Премьерный предпоказ пройдет 29 сентября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.