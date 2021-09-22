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В Нижегородских кинотеатрах покажут программу фестиваля Beat Weekend 2021

С 12 октября на площадках Нижнего Новгорода — «Орленок», «Рекорд», ЦЕХ * — пройдет показ программы международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Weekend 2021. В программе в этом году — 7 фильмов о людях и явлениях, которые сформировали современную культуру: от Майкла Джордана до Моби.

 

В основной программе — семь зрительских хитов, документальные фильмы о людях и явлениях, которые влияют на современную культуру.

 

кадр из фильма «Моби»

Фильмом открытия станет «Моби» — самый знаменитый электронный музыкант 90-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.

 

кадр из фильма — «Аалто»

Фильм «Аалто» от режиссера Вирпи Суутари (2020) — биография великого финского архитектора — и том, что никто не становится великим в одиночку. 

кадр из фильма — «Майкл и его “джорданы”»

Фильм «Майкл и его “джорданы”» от режиссера Йеми Бамиро (2020) — как Майкл Джордан стал бизнес-империей: история гениальной спортивной, маркетинговой и культурной авантюры. 

кадр из фильма — «Лоран Гарнье: Электрошок»

Фильм «Лоран Гарнье: Электрошок» от режиссера Габена Ривуар (2021) — личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье. 

кадр из фильма — «Шрамы Али Булалы»

Фильм «Шрамы Али Булалы» от режиссера Макса Эриксона (2021) — драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа.

кадр из фильма — «В поиске»

Фильм «В поиске» от режиссера Пачо Велеса (2021) — лента о том, как жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях.

кадр из фильма — «Лепота»

Фильм «Лепота» от режиссерок Наташи Климчук и Оли Морозовой (2021) — исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education.

Также, на Beat Weekend впервые покажут фильмы-победители Национального конкурса, проведенного для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров. На фестивале представят три ленты, получившие награды в этом году:

«Чернобыль»

«Трещины»

«Крос»

Городские площадки на которых пройдут показы:

Кинотеатр «Орленок» (13-19 октября)

Центр культуры «Рекорд» (12-24 октября)

Сеть кинотеатров «Империя Грез» (14-20 октября)

ЦЕХ * (23 октября)

Расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.
 

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