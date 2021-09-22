В Нижегородских кинотеатрах покажут программу фестиваля Beat Weekend 2021

Также, на Beat Weekend впервые покажут фильмы-победители Национального конкурса, проведенного для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров. На фестивале представят три ленты, получившие награды в этом году:

«Чернобыль»

«Трещины»

«Крос»

Городские площадки на которых пройдут показы:

Кинотеатр «Орленок» (13-19 октября)

Центр культуры «Рекорд» (12-24 октября)

Сеть кинотеатров «Империя Грез» (14-20 октября)

ЦЕХ * (23 октября)

Расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.