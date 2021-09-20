В «Орленке» покажут программу Манхэттенского фестиваля короткометражек

С 23 сентября в России представят новую программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино и проведут голосование за лучшую работу. Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Особенность фестиваля – интерактивное мировое зрительское голосование. Кинозрители от Австралии до Америки проголосуют за лучший фильм. 10 коротких киноисторий из США, Великобритании, Афганистана, Северной Ирландии, Франции, Норвегии, Италии и Канады, объединенные Manhattan short в одну программу, которые точно описывают картину современного мира.
Программа фестиваля:
«Смерть от рукопожатия» — Хадсон Флинн (США)
17-летний режиссер фильма, Хадсон Флинн, ведет репортаж из «эпицентра эпидемии» Covid-19 — Нью-Йорка образца апреля 2020 года.
«Ганеф» — Марк Розенблатт (Великобритания)
Маленькая девочка, напуганная страшными рассказами мамы о военном времени, начинает подозревать милую домработницу в воровстве.
«Плохая примета» — Салар Паштуньяр (Афганистан - Канада)
Кабул, Афганистан. Внезапно овдовевшая швея Пари тащит на своих плечах двоих детей-школьников и едва сводит концы с концами. Бюрократическая мясорубка возникает на ее пути, когда приходится заказывать новые очки, без которых она даже не может вставить нить в иголку.
«Казус» — Адам Патерсон и Деклан Лоун (Северная Ирландия)
Бывший военный взбешен дерзким поступком собаки и намерен жестоко отомстить. Но на его пути встает хозяин животного, который не может оставить лучшего друга в беде.
«Синдром Арчибальда» — Даниэль Перес (Франция)
У Арчибальда забавная, но очень некомфортная для окружающих «болезнь», которая постоянно приводит его к нелепым ситуациям.
«Хор любителей финских саней» — Торфинн Иверсен (Норвегия)
Пытаясь попасть в местный хор, мальчик становится свидетелем драки отца и беженца, после чего он пытается убедить папу, что мир не делится на своих и чужих.
«Закрыты для света» — Никола Пиовизан (Италия)
Одно жестокое остановленное мгновенье: итальянские фашисты проводят репрессивные казни мирных жителей в Ломбардии во время Второй мировой войны.
«Нарушитель спокойствия» — Дельфин Монтень (Франция)
Феликс настолько нежеланный гость в заведении, что директор вызвал его мать, чтобы остановить внеплановые посещения. Однако у Феликса есть особая миссия, которую он доведет до конца.
«Аврора» — Режиссер Джо Мерис (США)
Анимационная сказка о маленькой девочке Джо, которая влюбляется в красивую лошадь по имени Аврора и узнает о любви, дружбе и взрослении.
«Месье Кашемир» — Юрий Филипп Пайе (Канада)
- К сотруднику банка обращается странноватый клиент, которому нужен кредит на удивительно «сказочное» дело. Сначала разговор заходит в тупик, но случайно открывшиеся обстоятельства делают собеседников лучшими друзьями и приводят к неожиданному финалу.
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