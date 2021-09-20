В «Орленке» покажут программу Манхэттенского фестиваля короткометражек

Особенность фестиваля – интерактивное мировое зрительское голосование. Кинозрители от Австралии до Америки проголосуют за лучший фильм. 10 коротких киноисторий из США, Великобритании, Афганистана, Северной Ирландии, Франции, Норвегии, Италии и Канады, объединенные Manhattan short в одну программу, которые точно описывают картину современного мира.

Программа фестиваля:

«Смерть от рукопожатия» — Хадсон Флинн (США)

17-летний режиссер фильма, Хадсон Флинн, ведет репортаж из «эпицентра эпидемии» Covid-19 — Нью-Йорка образца апреля 2020 года.

«Ганеф» — Марк Розенблатт (Великобритания)

Маленькая девочка, напуганная страшными рассказами мамы о военном времени, начинает подозревать милую домработницу в воровстве.

«Плохая примета» — Салар Паштуньяр (Афганистан - Канада)

Кабул, Афганистан. Внезапно овдовевшая швея Пари тащит на своих плечах двоих детей-школьников и едва сводит концы с концами. Бюрократическая мясорубка возникает на ее пути, когда приходится заказывать новые очки, без которых она даже не может вставить нить в иголку.

«Казус» — Адам Патерсон и Деклан Лоун (Северная Ирландия)

Бывший военный взбешен дерзким поступком собаки и намерен жестоко отомстить. Но на его пути встает хозяин животного, который не может оставить лучшего друга в беде.

«Синдром Арчибальда» — Даниэль Перес (Франция)

У Арчибальда забавная, но очень некомфортная для окружающих «болезнь», которая постоянно приводит его к нелепым ситуациям.

«Хор любителей финских саней» — Торфинн Иверсен (Норвегия)

Пытаясь попасть в местный хор, мальчик становится свидетелем драки отца и беженца, после чего он пытается убедить папу, что мир не делится на своих и чужих.

«Закрыты для света» — Никола Пиовизан (Италия)

Одно жестокое остановленное мгновенье: итальянские фашисты проводят репрессивные казни мирных жителей в Ломбардии во время Второй мировой войны.

«Нарушитель спокойствия» — Дельфин Монтень (Франция)

Феликс настолько нежеланный гость в заведении, что директор вызвал его мать, чтобы остановить внеплановые посещения. Однако у Феликса есть особая миссия, которую он доведет до конца.

«Аврора» — Режиссер Джо Мерис (США)

Анимационная сказка о маленькой девочке Джо, которая влюбляется в красивую лошадь по имени Аврора и узнает о любви, дружбе и взрослении.

«Месье Кашемир» — Юрий Филипп Пайе (Канада)

К сотруднику банка обращается странноватый клиент, которому нужен кредит на удивительно «сказочное» дело. Сначала разговор заходит в тупик, но случайно открывшиеся обстоятельства делают собеседников лучшими друзьями и приводят к неожиданному финалу.







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