На летней сцене «Ракушки» в Александровском саду пройдет фестиваль уличного кино

После каждого показа зрители смогут выбрать победителя — лучший фильм вечера. Нижегородцы зажгут фонари на мобильных телефонах в поддержку понравившейся картины, а организаторы измерят (люксометром) уровень света.

В середине октября, объявят победителя, выбранного зрителями по всей России. Лучший режиссер получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Расписание показов:

25 сентября в 20:00 — показ конкурсной программы (18+)

в 20:00 — показ конкурсной программы (18+) 26 сентября в 20:00 — показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

Регистрация на кинопоказы здесь.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.