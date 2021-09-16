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На летней сцене «Ракушки» в Александровском саду пройдет фестиваль уличного кино

25 и 26 сентября на обновленной сцене «Ракушка» в Александровском саду пройдет фестиваль уличного кино. Показ короткометражек — бесплатный. В конкурсной программе этого года 9 картин — киноленты с участием Чулпан Хаматовой, Игоря Верника, Владимира Вдовиченкова, Варвары Шмыковой и других.

 

  • автор фото — Игорь Иванов

После каждого показа зрители смогут выбрать победителя — лучший фильм вечера. Нижегородцы зажгут фонари на мобильных телефонах в поддержку понравившейся картины, а организаторы измерят (люксометром) уровень света.

В середине октября, объявят победителя, выбранного зрителями по всей России. Лучший режиссер получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Расписание показов:

  • 25 сентября в 20:00 — показ конкурсной программы (18+)
  • 26 сентября в 20:00 — показ внеконкурсного альманаха «Лучшее прошлых лет» (16+)

Регистрация на кинопоказы здесь.


 

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