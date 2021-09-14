Премьера триллера «Клаустрофобы 2: Лига выживших» в Нижнем Новгороде

В сиквеле фильма «Клаустрофобы» шестеро незнакомцев-победителей смертельно опасных квестов, вновь попадают в игру, но уже не по своей воле. Прежние задания покажутся им сущим пустяком по сравнению с жуткими испытаниями, которые ожидают их сейчас: игра стала еще безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю.

Актерский состав фильма: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Изабель Фурман, Томас Кокерел, Холланд Роден, Карлито Оливеро и Индия Мур.

Премьерный предпоказ пройдет 22 сентября в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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