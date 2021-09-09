Более 40 фильмов покажут на открытой парковке стадиона «Нижний Новгород»

Организаторы подготовили для показа подборку из более чем 40 фильмов. В афише этого сезона — триллеры «Опасная роль Джил Сиберг», «День курка» и «Битва за землю», фильмы для семейного просмотра «Королевский корги» и «Лесси. Возвращение домой», комедии «Зависнуть в Палм-Спринг» и «Декретный отрыв» и многое другое.

Для просмотра фильмов зрителям не нужна регистрация — достаточно приехать и занять свободное место на площадке. Звук будет передаваться через FM-волн. Автокинотеатр будет работать до 10 октября.

С пятницы по воскресенье зрителей ждут по три сеанса в день: с 17:00 до 19:00, с 20:00 до 22:00, а также с 23:00 до 01:00. Подробное расписание сеансов можно посмотреть здесь.

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Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press