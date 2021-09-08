В «Орленке» покажут программу фестиваля фантастического кино BEST SCI-FI 2021

Программа фестиваля:

«Конструктор» — драма режиссера Петра Дилевского (Польша, 2016)

Изобретатель Виктор не стал ждать женщину своей мечты — он ее создал. Ева прекрасна и почти идеальна, но она не человек. Виктор работает над тем, чтобы усовершенствовать свое творение, наделив ее эмоциями.



«Этого никогда не было» — драма режиссера Марка Слуцкого (Канада, 2015)

После нескольких бокалов мартини деловые отношения вышли из-под контроля, и двое коллег провели ночь вместе. Хорошо, что новейшие технологии позволяют им стереть это из памяти и, тем самым, избавить от мук совести и проблем на работе.



«Да, сегодня!» — комедия режиссера Дмитрия Ковалева (США, 2018)

Мартин — безумный фанат хард-рока. Он обращается в агентство, занимающееся путешествиями во времени, для того, чтобы попасть в прошлое и побывать на концерте Mötley Crüe в 1985 году. Однако, это очень сложная и долгая процедура ...



«Видеозаписи» — драма режиссера Стефана Эйгенманна (США, 2019)

Новейшие технологии помогают матери ежедневно ощущать присутствие дочери, которая находится в зоне боевых действий за сотни километров от дома.



«Эйнштейн-Розен» — комедия режиссера Ольги Озорио (Испания, 2016)

Лето, 1982 года. Тео утверждает, что нашел червоточину. Его брат Оскар ему не верит — по крайней мере, пока.



«Последний танец» — драма режиссера Криса Келлера (Великобритания, 2018)

В недалеком будущем одинокий старик работает над загадочным проектом в надежде снова пережить лучший момент своего прошлого.



«Эхо» — драма режиссера Мигеля Айтора (Испания, 2019)

В 1977 году космический зонд Voyager покидает Солнечную систему с сообщением записанным на сотне языков. Почти через 50 лет, страдающая от болезни Альцгеймера, Кармен сталкивается с пассивностью своих детей, которые считают, что она уже ничего не помнит. Однако сообщение, которое она записала, повторяется снова и снова в голове Кармен, восстанавливая ее память.



«Космический воин» — драма режиссера Лукаса Кендалла (США, 2019)

Два пилота ведут войну в далеком будущем на своем космическом корабле. Но на самом ли деле их враг является чужеродным противником?

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Фото: архив организаторов



