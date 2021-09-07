В НГХМ пройдет кинофестиваль научно-популярных фильмов «Умное кино»

В программу фестиваля вошли 15 кинолент, рассказывающих о науке. Многие из заявленных фильмов покажут на большом экране впервые.

В программу Нижнего Новгорода войдут киноленты: «Мой личный дракон», «Хроники Нубийской экспедиции», «Вода. Время Жажды», «Разум, сердце и душа», «Остров Буромского», «Земля леопарда или феномен человека», «Искусственный интеллект», «Взрослые игры», «Нерка. Рыба красная» и «На пути к солнцу». Кроме того, в здании Манежа пройдут лекции и дискуссии с участием кинематографистов, ученых и инноваторов.

«Мы решили не просто показать зрителю интересный фильм, но и дать ему возможность сразу же пообщаться с его авторами и героями, узнать об истории его создания и, возможно, открыть для себя новые смыслы. Надеемся, что этот формат понравится», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В сообществе НГХМ «ВКонтакте» опубликуют ссылку на регистрацию для участия в показах.





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