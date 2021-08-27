В «Орленке» пройдет акция «Ночь кино». Бесплатно покажут «Конька-горбунка», «Пальму» и «Огонь»

Акция «Ночь кино» уже стала традиционным ежегодным событием во всех регионах России. В этом году кинотеатр «Орленок» поддержит акцию и 28 августа на большом экране можно будет бесплатно посмотреть три российских фильма. Об этом сообщают организаторы.
В «Орленке», в рамках этой акции, все желающие смогут бесплатно посмотреть три российских фильма, отобранных в результате всероссийского голосования: на сеансе в 20:00 — семейную киноленту «Пальма» (режиссер: Александр Домогаров мл.); на сеансе в 22:10 — приключенческую сказку «Конек-Горбунок» (режиссер: Олег Погодин); и на сеансе в 00:20 — фильм-катастрофу с Константином Хабенским в главной роли — «Огонь» (режиссер: Алексей Нужный).
28 августа
Время: начало в 20:00
Место: Кинотеатр «Орленок»
Вход свободный.
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