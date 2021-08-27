В «Орленке» пройдет акция «Ночь кино». Бесплатно покажут «Конька-горбунка», «Пальму» и «Огонь»

В «Орленке», в рамках этой акции, все желающие смогут бесплатно посмотреть три российских фильма, отобранных в результате всероссийского голосования: на сеансе в 20:00 — семейную киноленту «Пальма» (режиссер: Александр Домогаров мл.); на сеансе в 22:10 — приключенческую сказку «Конек-Горбунок» (режиссер: Олег Погодин); и на сеансе в 00:20 — фильм-катастрофу с Константином Хабенским в главной роли — «Огонь» (режиссер: Алексей Нужный).

28 августа Время: начало в 20:00 Место: Кинотеатр «Орленок» Вход свободный.