Кураторы-блогеры и вселенная каналов: телеканал «2х2» перезапустился

Логотип канала остался черно-белым, но сменил написание цифр на минималистичные римские. Лого придумал программист из Саратова — это первый прецедент в истории российского телевидения, когда федеральный канал нарисовал логотип совместно со зрителем.

В обновленной эфирной сетке появятся новые проекты собственного производства и премьеры мировых анимационных работ. К примеру, с 16 августа запускается тематический блок про Японию от Екатерины Недорезовой «Аруто ТВ» и научпоп «Топлес ТВ» с Яном Топлес. Также, на канале стартуют новости аниме-сериалов и канал про кино и взрослую анимацию. Позже на «2х2» появятся другие лица и рубрики.

«”2х2” всегда был больше, чем канал взрослой анимации — это философия и образ жизни современных молодых людей. За счет расширения круга интересов от инновации до искусства мы планируем расширять аудиторию. Изменения коснутся и сферы производства: в ближайшее время мы представим новые высокобюджетные анимационные сериалы, которые повлияют на развитие не только российской, но и мировой взрослой анимации», — рассказывает директор телеканала «2х2» Денис Всесвятский.

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Фото: архив организаторов