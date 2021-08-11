Открытые показы в формате «Немое кино, живая музыка» пройдут в нижегородском парке имени Пушкина

Первые советские (немые!) фильмы покажут в сопровождении играющих «вживую» музыкантов — это один из самых популярных форматов, сочетающих элементы кинопоказа и концерта. За фортепиано – известный нижегородский музыкант Вячеслав Золотовский. Также, перед каждым фильмом пройдет небольшая лекция, в которой расскажут об истории создания фильма, актерах и режиссерах.

Программа:

17 августа в 19:00

«Космический рейс» — фильм признан одним из лучших в мире немых фильмов в жанре научной фантастики.

Регистрация на показ здесь.

24 августа в 19:00

«Праздник Святого Йоргена» — комедия режиссера Якова Протазанова.

Регистрация на показ здесь.

31 августа в 19:00

«Поцелуй Мэри Пикфорд» — киношутка о том, как простой киномеханик, сыгранный Игорем Ильинским, становится знаменитым после поцелуя, подаренного ему звездой Голливуда — Мэри Пикфорд.

Регистрация на показ здесь.

7 сентября в 19:00

«Человек с киноаппаратом» — фильм, ставший революцией в мировом кино, раскрывший новые возможности киносъемки и камеры-«киноглаза», становящейся новым органом восприятия действительности.

Регистрация на показ здесь.

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Фото: архиы организаторов