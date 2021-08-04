Премьера триллера «Не дыши 2» в Нижнем Новгороде

В фильме «Не дыши» многие недооценивали главного героя (Нормана Нордстрома) из-за его слепоты. Но ему удалось проявить непоколебимую волю к выживанию и открыть чудовищную сторону своей личности. Действие же нового фильма развернется спустя несколько лет после событий оригинала. Слепой ветеран войны из первой части живет в отдаленной хижине и воспитывает девочку, уцелевшую после пожара, он воссоздал семью, украденную у него пьяным водителем. Но когда преступники снова вторгнутся в его дом и украдут ребенка, Норман покажет свою истинную сущность с еще более неожиданной стороны.

Актерский состав фильма: Стивен Лэнг, Брендан Секстон Третий, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Рокки Уильямс и другие.

Премьерный предпоказ пройдет 11 августа в кинотеатре «Арлекино» — начало показа в 19:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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