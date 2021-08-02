В Нижнем Новгороде закрылся фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Победил канадский проект — «Дочь Коммуниста».

1 августа в Нижнем Новгороде завершился единственный в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. По итогам выбора жюри лучшим веб-сериалом признан — канадский проект «Дочь коммуниста».
Гостями церемонии стали: Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Анна Цуканова-Котт, Сергей Бондарчук и другие. Гостей на красной ковровой дорожке встречала Вика Чума Вечеринка.
В этом году в жюри основного конкурса вошли: сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов Леандро Силва; актриса, режиссер и продюсер Роуз оф Доллс и французский телевизионный сценарист Жоэль Бассажэ.
Приз фестиваля – символическая кинематографическая тарелка, которую по традиции принято разбивать в первый съемочный день.
«Впереди у нас пятый юбилейный фестиваль, так как этот мы проводим сразу как третий и четвертый, надеюсь, ничто не помешает нам в следующем году провести его всем вместе без зумов», — добавил основатель фестиваля Антон Калинкин.
Победители:
- Лучший веб-сериал — «Дочь коммуниста»
- Лучший режиссер — Эндрю Шенкс и Николас Клири «Любовь, оружие и новые уровни»
- Лучший сценарий — Мишель Дюшен и Эрик Пикколи «Народный писатель 3»
- Лучшая идея — «Голодранцы»
- Лучший персонаж — Младшая сестра из «Систер»
- Лучший российский веб-сериал — «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой»
- Специальный приз жюри — «Ночные ведьмы»
- Спецприз от The Digital Reporter — «Секреты семейной жизни», режиссер Шота Гамисония
- Лучший пилот — «Основано на реальных событиях», режиссер Дмитрий Кирюшкин
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