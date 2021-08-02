В Нижнем Новгороде закрылся фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Победил канадский проект — «Дочь Коммуниста».

В этом году в жюри основного конкурса вошли: сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов Леандро Силва; актриса, режиссер и продюсер Роуз оф Доллс и французский телевизионный сценарист Жоэль Бассажэ.

Приз фестиваля – символическая кинематографическая тарелка, которую по традиции принято разбивать в первый съемочный день.

«Впереди у нас пятый юбилейный фестиваль, так как этот мы проводим сразу как третий и четвертый, надеюсь, ничто не помешает нам в следующем году провести его всем вместе без зумов», — добавил основатель фестиваля Антон Калинкин.

Победители:

Лучший веб-сериал — «Дочь коммуниста»

Лучший режиссер — Эндрю Шенкс и Николас Клири «Любовь, оружие и новые уровни»

«Любовь, оружие и новые уровни» Лучший сценарий — Мишель Дюшен и Эрик Пикколи «Народный писатель 3»

«Народный писатель 3» Лучшая идея — «Голодранцы»

Лучший персонаж — Младшая сестра из «Систер»

Лучший российский веб-сериал — «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой»

Специальный приз жюри — «Ночные ведьмы»

Спецприз от The Digital Reporter — «Секреты семейной жизни» , режиссер Шота Гамисония

, режиссер Шота Гамисония Лучший пилот — «Основано на реальных событиях», режиссер Дмитрий Кирюшкин

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