В Нижнем Новгороде открылся фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

Всего на фестиваль было подано около 3 000 заявок из 70 стран мира, при этом из России поступило рекордное количество работ. В их числе сериалы платформ КиноПоискHD, Okko, продюсерской компании «Среда» для онлайн-кинотеатра KION, социальной сети «Одноклассники» и другие.

В международное жюри основного конкурса вошли сценаристы, писатели и режиссеры Владимир и Олег Пресняковы, Максим Пежемский, актриса театра и кино Ольга Сутулова, режиссер веб-сериалов Леандро Силва; актриса, режиссер и продюсер Роуз оф Доллс и французский телевизионный сценарист Жоэль Бассажэ.

Кроме того, на фестивале представлен Конкурс пилотов, в котором участвуют 9 проектов из России, Германии и Китая.

«Фестиваль стал одним из масштабных культурных мероприятий программы празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Благодаря прекрасной творческой атмосфере для многих молодых режиссеров и других участников это событие станет важным этапом в их профессиональном становлении. От всей души желаю дальнейших успехов и прекрасного настроения», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В честь 800-летия генеральный продюсер фестиваля Антон Калинкин подарил Нижегородской области специальную версию главного приза фестиваля — символическую кинематографическую тарелку, которую по традиции принято разбивать в первый съемочный день.

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Фото: архив организаторов