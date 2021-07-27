В «Орленке» пройдут специальные показы лучших российских веб-сериалов

Realist Web Fest — единственный российский фестиваль, который показывает интернет-проекты со всего мира. Зрители смогут увидеть новую работу режиссера Шоты Гамисония — «Секреты семейной жизни»; сериал «Записки отельера #Гельвеция», веб-сериал «Пять с плюсом» с Лукерьей Ильяшенко и Дмитрием Ендальцевым, интерактивный сериал #ДАНЯИЗВИНИ, драму #FAKE_NEWS и новый проект «Инопланетяне среди нас».

Кроме того, в программе: подростковая драма «Сама дура», откровенный сериал Ян Гэ «Выйти нельзя остаться» о настоящих чувствах, сексе и одиночестве в изоляции, мокьюментари «П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой», ироничный «Полицейский с Ютюба» и другие.

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Фото: кадр из фильма