Горький fest-2021: Михаил Пореченков, Ирина Безрукова, Павел Табаков, Юлия Хлынина и другие гости церемонии закрытия

Пятый фестиваль нового российского кино «Горький fest» завершился, киноитоги подведены, пришло время итогов модных. На красной дорожке появились Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Павел Прилучный, Ирина Безрукова, Анна Невская и другие.
Победители фестиваля:
В номинации лучший фильм — «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника» (режиссер Надежда Ишкиняева)
В номинации лучший режиссер — «Афины» (режиссер Игорь Ерохин)
В номинации лучшая роль — Николай Мочернюк (механик) — «Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер» (режиссер Алексей Житковский)
В номинации лучший сценарий — «Обрывки рэпа» (режиссер Григорий Клименко)
В номинации за художественные достоинства — «Мы будем громко ему кричать» (режиссер Александр Елизаров)
Специальный приз «Живая воды» от партнера фестиваля ГК «РОСВОДОКАНАЛ» — «Афины» (режиссер Игорь Ерохин)
«Было сложно, было весело, было хорошо, зажигательно. Фестиваль развивается, он идет вглубь города, он попадает на заводы, он выходит к рабочим коллективам — он доходит до людей. Хотелось бы, чтобы наш кинематограф был представлен на международных площадках. Это было бы хорошо. Мы работаем. И если все будет хорошо, то и шестой, и седьмой фестиваль состоится и так далее. Спасибо городу и его жителям за то, что они так внимательно и трогательно приходят на все мероприятия», — отмечает президент фестиваля Михаил Пореченков.
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