Горький fest-2021: Михаил Пореченков, Ирина Безрукова, Павел Табаков, Юлия Хлынина и другие гости церемонии закрытия

Победители фестиваля:

В номинации лучший фильм — «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника» (режиссер Надежда Ишкиняева)

В номинации лучший режиссер — «Афины» (режиссер Игорь Ерохин)

В номинации лучшая роль — Николай Мочернюк (механик) — «Когда я была маленькой, я любила смотреть на костер» (режиссер Алексей Житковский)

В номинации лучший сценарий — «Обрывки рэпа» (режиссер Григорий Клименко)

В номинации за художественные достоинства — «Мы будем громко ему кричать» (режиссер Александр Елизаров)

Специальный приз «Живая воды» от партнера фестиваля ГК «РОСВОДОКАНАЛ» — «Афины» (режиссер Игорь Ерохин)

«Было сложно, было весело, было хорошо, зажигательно. Фестиваль развивается, он идет вглубь города, он попадает на заводы, он выходит к рабочим коллективам — он доходит до людей. Хотелось бы, чтобы наш кинематограф был представлен на международных площадках. Это было бы хорошо. Мы работаем. И если все будет хорошо, то и шестой, и седьмой фестиваль состоится и так далее. Спасибо городу и его жителям за то, что они так внимательно и трогательно приходят на все мероприятия», — отмечает президент фестиваля Михаил Пореченков.