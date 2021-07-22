В летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной покажут фильм Леонида Парфенова «Карман России»

С 16 по 24 июля в Нижнем проходит фестиваль нового российского кино «Горький fest». В его рамках на Нижневолжской набережной открылся летний кинотеатр. Завтра, 23 июля, зрителям представят фильм Леонида Парфенова — «Карман России» — о деловых традициях Нижнего Новгорода.
Историко-публицистическую картину к 125-летию XVI Всероссийской художественной и промышленной выставки создал журналист Леонид Парфенов.
Премьера кинокартины прошла на открытии V фестиваля «Горький fest». Повторный киносеанс пройдет в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной 23 июля в 18:00.
Работа посвящена этапам развития Нижнего Новгорода и традициям предпринимательства. С помощью художественных реконструкций и компьютерной графики, зрители смогут наглядно ощутить, какой была каждая эпоха.
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Фото: Instagram Леонида Парфенова
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