В летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной покажут фильм Леонида Парфенова «Карман России»

Историко-публицистическую картину к 125-летию XVI Всероссийской художественной и промышленной выставки создал журналист Леонид Парфенов.

Премьера кинокартины прошла на открытии V фестиваля «Горький fest». Повторный киносеанс пройдет в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной 23 июля в 18:00.

Работа посвящена этапам развития Нижнего Новгорода и традициям предпринимательства. С помощью художественных реконструкций и компьютерной графики, зрители смогут наглядно ощутить, какой была каждая эпоха.

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Фото: Instagram Леонида Парфенова