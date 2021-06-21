В «Орленке» покажут культовое аниме «Унесенные призраками»

Студия Ghibli открыла миру вселенную японской анимации. Фильм «Унесенные призраками» стал беспрецедентным хитом, заработав более 270 миллионов долларов в мировом прокате (в 14 раз больше бюджета фильма).

Сюжет киноленты:

Десятилетняя девочка Тихиро переезжает с родителями в новый дом. Заблудившись по дороге, семья оказывается в странном пустынном городе, где их ожидает великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней. В мире, населенном древними божествами и волшебными существами, и управляемом демонической волшебницей Юбабой, Тихиро предстоит пройти через испытания, чтобы избавить своих родителей от коварных чар.

«Конечно, красоту, глубину, необычность этих мультфильмов лучше всего оценивать именно на большом экране, чтобы увидеть эти краски, чтобы услышать эту музыку и чтобы сопереживать этим персонажам, многих из которых российские зрители знают как родных, но при этом никогда не видели в кинотеатре», — отмечает кинокритик Антон Долин.

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Фото: кадр из фильма