В «Седьмом небе» покажут премьеру документального фильма «Мой Рембрандт»

«Написанные им портреты и сцены из библейской истории хранятся в лучших музеях мира. Но что, если к Рембрандту у вас очень личное отношение? Если портрет его кисти висит у вас над камином? Фильм «Мой Рембрандт» — не только о секретах мастерства художника, но и о тех, для кого живописец XVII века стал частью личной истории. О коллекционерах и знатоках, которые приближают Рембрандта к современности и нам с вами», — говорится в сообщении.

Премьера киноленты прошла в Третьяковской галерее в Москве.

Стоимость билетов — 300 рублей.

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Фото: кадр из фильма