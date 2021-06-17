В «Седьмом небе» покажут премьеру документального фильма «Мой Рембрандт»

В кинотеатре торгового центра «Седьмое небо» пройдет всего два показа документального фильма «Мой Рембрандт». Фильм раскрывает живописные секреты голландского мастера и рассказывает о том, что привлекает зрителей и коллекционеров в его произведениях.
«Написанные им портреты и сцены из библейской истории хранятся в лучших музеях мира. Но что, если к Рембрандту у вас очень личное отношение? Если портрет его кисти висит у вас над камином? Фильм «Мой Рембрандт» — не только о секретах мастерства художника, но и о тех, для кого живописец XVII века стал частью личной истории. О коллекционерах и знатоках, которые приближают Рембрандта к современности и нам с вами», — говорится в сообщении.
Премьера киноленты прошла в Третьяковской галерее в Москве.
Стоимость билетов — 300 рублей.
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Фото: кадр из фильма
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