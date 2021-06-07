В «Орленке» покажут программу короткометражек «Оскар-92»

«Главная церемония в мире кинематографа отменялась, переносилась; менялся формат и правила ее проведения. Мы оглядываемся назад и предлагаем зрителю посмотреть самые лучшие короткометражные фильмы прошлого, 2020 года (и не только!). Участники таких громких и престижных фестивалей мира как Sundance, Clermont Ferrand, Palm Springs и другие», — отмечают организаторы.

Программа короткометражек:

«Беженка»

трогательная драматическая история о докторе из Сирии, которая пытается спасти себя и свою дочь от ужасов войны в родной стране и городе.

«Мир завтрашнего дня»

как часто мы представляем себе, что будет с нашим миром в будущем? Этот вопрос волнует многие умы вот уже несколько поколений, и Дон Хертцфельдт предлагает зрителям взглянуть на его мысли на изъезженную тему. В его мире остались только бесконечные клоны.

«Маленькие ручки»

​главный герой картины, работник закрывающегося завода Бруно похищает двухлетнего сына директора компании, чтобы вести с ним переговоры на своих условиях.

«Футбольный клуб Нефта»

в маленькой деревушке Туниса обычные дети играют в футбол, спорят между собой и живут размеренной жизнью. Привычный уклад жизни меняется, когда Абдаллах и Мухаммед, юные мальчишки, находят на границе осла в наушниках и с каким-то странным белым порошком в багаже.

«Соседские окна»

жизнь беспечной двадцатилетней пары, которая поселилась напротив, кажется главной героине идеальной: у них есть внимание друг к другу, бесконечная страсть и любовь. Но время идет, и жизнь полюбившихся соседей уже не кажется такой радужной.

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