В «Орленке» покажут программу короткометражек «Оскар-92»

С 10 июня в кинотеатре «Орленок» начинается показ короткометражных фильмов «Оскар-92». Зрителей ждут — размышление о мире будущего, драма отчаявшегося человека, веселая комедия и многое другое. Фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
«Главная церемония в мире кинематографа отменялась, переносилась; менялся формат и правила ее проведения. Мы оглядываемся назад и предлагаем зрителю посмотреть самые лучшие короткометражные фильмы прошлого, 2020 года (и не только!). Участники таких громких и престижных фестивалей мира как Sundance, Clermont Ferrand, Palm Springs и другие», — отмечают организаторы.
Программа короткометражек:
«Беженка»
- трогательная драматическая история о докторе из Сирии, которая пытается спасти себя и свою дочь от ужасов войны в родной стране и городе.
«Мир завтрашнего дня»
- как часто мы представляем себе, что будет с нашим миром в будущем? Этот вопрос волнует многие умы вот уже несколько поколений, и Дон Хертцфельдт предлагает зрителям взглянуть на его мысли на изъезженную тему. В его мире остались только бесконечные клоны.
«Маленькие ручки»
- главный герой картины, работник закрывающегося завода Бруно похищает двухлетнего сына директора компании, чтобы вести с ним переговоры на своих условиях.
«Футбольный клуб Нефта»
- в маленькой деревушке Туниса обычные дети играют в футбол, спорят между собой и живут размеренной жизнью. Привычный уклад жизни меняется, когда Абдаллах и Мухаммед, юные мальчишки, находят на границе осла в наушниках и с каким-то странным белым порошком в багаже.
«Соседские окна»
- жизнь беспечной двадцатилетней пары, которая поселилась напротив, кажется главной героине идеальной: у них есть внимание друг к другу, бесконечная страсть и любовь. Но время идет, и жизнь полюбившихся соседей уже не кажется такой радужной.
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