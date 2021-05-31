В «Орленке» покажут фильм «Маржела: своими словами» о дизайнере Мартине Маржеле

Дизайнер, никогда не показывавший лицо на публике, прошел путь от ассистента Жан-Поля Готье до креативного директора Hermes и лидера собственного бренда.

Режиссер фильма «Маржела: своими словами» Райнер Хольцмер предоставил модельеру возможность самому рассказать, как все было на самом деле: что привело его к созданию Maison Martin Margiela, и почему спустя 20 лет, после выпуска 41 провокационной коллекции, он решил резко сменить образ жизни и уйти из индустрии моды, не делая никаких официальных заявлений на этот счет.

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