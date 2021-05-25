Фестиваль Горький fest открыл прием заявок на участие в питчинге короткометражных проектов и киношколе Горький film

«Создание киношколы и проведение питчинга — важные шаги на пути развития киноиндустрии в регионе. Это возможность объединить местное сообщество, познакомить всех, чтобы найти единомышленников для новых проектов. И, конечно, лучшая площадка для того, чтобы проявить себя», — отмечает министр культуры Олег Беркович.

Наставниками молодых нижегородских кинематографистов станут — режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы.

Организаторы проекта приглашают к участию нижегородцев старше 18-лет и прошедших конкурсный отбор. Призовой фонд питчинга — 3 000 000 рублей.

Для участия в киношколе необходимо предоставить сценарий короткометражного фильма (от одной до трех минут) на одну из тем: город, кино, чувства.

Подать заявку на участие в питчинге

Подать заявку на участие в киношколе

«Творческому человеку достаточно сложно делать первые шаги. На начальном этапе очень важно с кем-то посоветоваться, получить поддержку профессионалов, разобраться твое это или нет. Я очень надеюсь, что наша первая киношкола станет местом встречи и оживленных дискуссий начинающих и действующих кинематографистов», — добавила Оксана Михеева.

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Фото: социальные сети