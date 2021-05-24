В «Орленке» покажут культовый фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

С 27 мая в кинотеатре «Орленок» покажут ретроспективу Милоша Формана — «Пролетая над гнездом кукушки». Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе. Блестящий актерский ансамбль, в котором солируют Джек Николсон и Луиза Флетчер, дух безрассудства и независимости, идеальный баланс трагического и комического.
Кен Кизи написал «Пролетая над гнездом кукушки», вдохновляясь собственным опытом работы в психиатрическом учреждении, общения с пациентами и приема психотропных веществ.
«Пролетая над гнездом кукушки» снимали в настоящей психиатрической клинике, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. Кроме того, режиссер и сценаристы до съемок провели в ней несколько недель, чтобы как можно тщательнее воспроизвести атмосферу и детали учреждения.
На 48-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм стал триумфатором, завоевав «Большую пятерку» наград: за лучшие фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и главные женскую и мужскую роли.
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