В «Орленке» покажут культовый фильм «Пролетая над гнездом кукушки»

«Пролетая над гнездом кукушки» снимали в настоящей психиатрической клинике, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. Кроме того, режиссер и сценаристы до съемок провели в ней несколько недель, чтобы как можно тщательнее воспроизвести атмосферу и детали учреждения.

На 48-й церемонии вручения премии «Оскар» фильм стал триумфатором, завоевав «Большую пятерку» наград: за лучшие фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и главные женскую и мужскую роли.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.