18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы

В Нижнем открывается сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом

С 12 мая в рамках проекта «Кинодворик» в столице Приволжья стартует сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом.Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

 

Новый сезон откроется фильмом 1961 года «Полосатый рейс» от режиссера Владимира Фетина. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте проекта или на страницах организации в «ВКонтакте» и Instagram.

«Проект сразу пришелся нижегородцам по душе. Смотреть старые добрые советские фильмы на большом экране в компании своих соседей собирали не только взрослые люди, но и дети», — отметили в АНО.

Показ кинокартин состоится в рамках проекта «Кинодворик-2021», который реализуется с 2019 года.

12 мая

Время: 18:30

Место: улица Островского, 13

 

 

Вход на показ — свободный. На мероприятии необходимо соблюдать меры предосторожности.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: NN.ru

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты