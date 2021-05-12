В Нижнем открывается сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом

Новый сезон откроется фильмом 1961 года «Полосатый рейс» от режиссера Владимира Фетина. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте проекта или на страницах организации в «ВКонтакте» и Instagram.

«Проект сразу пришелся нижегородцам по душе. Смотреть старые добрые советские фильмы на большом экране в компании своих соседей собирали не только взрослые люди, но и дети», — отметили в АНО.

Показ кинокартин состоится в рамках проекта «Кинодворик-2021», который реализуется с 2019 года.