В Нижнем открывается сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом

С 12 мая в рамках проекта «Кинодворик» в столице Приволжья стартует сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом.Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Новый сезон откроется фильмом 1961 года «Полосатый рейс» от режиссера Владимира Фетина. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте проекта или на страницах организации в «ВКонтакте» и Instagram.
«Проект сразу пришелся нижегородцам по душе. Смотреть старые добрые советские фильмы на большом экране в компании своих соседей собирали не только взрослые люди, но и дети», — отметили в АНО.
Показ кинокартин состоится в рамках проекта «Кинодворик-2021», который реализуется с 2019 года.
12 мая
Время: 18:30
Место: улица Островского, 13
Вход на показ — свободный. На мероприятии необходимо соблюдать меры предосторожности.
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