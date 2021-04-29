Премьера «Кролик Питер 2» в Нижнем Новгороде

Комедийный фильм с совмещением живых актеров и анимации «Кролик Питер 2» выйдет на большие экраны 13 мая. Кинолента от режиссера Уилла Глака по рассказам английской писательницы Беатрис Поттер.
Продолжение истории кролика Питера выходит на большие экраны уже этой весной. Бесстрашному кролику стало «тесно» в деревне, покинув свое семейство и друга-фермера, он отправляется в город навстречу большим приключениям. Его большая семья, рискуя жизнью, отправляются вслед за ним, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.
В ролях: Джеймс Корден, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс и другие.
Премьерный предпоказ пройдет 12 мая в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 18:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.
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