Премьера «Кролик Питер 2» в Нижнем Новгороде

Продолжение истории кролика Питера выходит на большие экраны уже этой весной. Бесстрашному кролику стало «тесно» в деревне, покинув свое семейство и друга-фермера, он отправляется в город навстречу большим приключениям. Его большая семья, рискуя жизнью, отправляются вслед за ним, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.

В ролях: Джеймс Корден, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс и другие.

Премьерный предпоказ пройдет 12 мая в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 18:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

6+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.