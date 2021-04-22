Премьера фильма «Девятаев» в Нижнем Новгороде

Биографическая драма от режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Фильм основан на реальных событиях — истории Михаила Девятаева, решившегося на дерзкий побег из немецкого концлагеря. Советский летчик попадает в плен, решившись на побег, ему предстоит угнать самолет с военной базы. Но как угнать самолет с особо охраняемой территории, где нацисты разрабатывают оружие возмездия?

Главные роли в киноленте исполнили: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Дарья Златопольская и другие.

Премьерный предпоказ пройдет 28 апреля в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 18:30. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

12+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.