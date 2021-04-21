На видеосервисе Premier эксклюзивно выйдет тревел-шоу «Русские каникулы»

Первые четыре серии посвятят югу России – Сочи, Адыгея, Пятигорск, Северная Осетия. Участники экспедиции едут не только полюбоваться живописными видами и узнать о традиции народов, но и за ответами на сложные вопросы — похищения невест на Кавказе или трагедия в Беслане. Во втором блоке сезона семья поедет на русский Север — Наталья Водянова с детьми посетит Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

«Наш сериал – это осмысленное узнавание России. Лукас, Нева и Виктор что-то знают о стране, но в то же время у них есть некоторое количество стереотипов, которые присущи людям, живущим за границей. Нам, жителям России, как мне кажется, очень интересно посмотреть, какими нас видят иностранные дети», — отметил продюсер нового проекта Михаил Зыгарь.

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Фото: архив пресс-служб