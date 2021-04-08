В «Орленке» покажут программу фильмов о космосе из коллекции «Союзмультфильма»

12 апреля в 14:00 в кинотеатре «Орленок» покажут программу мультипликационных фильмов о космосе из коллекции киностудии «Союзмультфильм». Вход свободный.
Программа:
- «Слава вам, небесные братья» — фильм-плакат, посвященный полетам в космос Гагарина и Титова
- «Мурзилка на спутнике» — фильм о первом советском искусственном спутнике Земли
- «Голубой метеорит» — пока каждый из нас растет, учится, взрослеет, где-то далеко во Вселенной летит и летит себе по одному ему ведомой траектории чудесный голубой метеорит… Может, это будет именно твой голубой метеорит… Но пока… пока — надо учиться!
- «Новеллы о космосе» — истории из жизни космических первопроходцев (звучит только музыка)
- «А как наши космонавты» — в основе мультфильма лежит фольклорная песня на традиционный мотив села Верхняя Покровка Белгородской области
- «Контакт» — мультфильм о встрече человека с инопланетянином, прилетевшим на Землю
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