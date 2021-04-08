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В «Орленке» покажут программу фильмов о космосе из коллекции «Союзмультфильма»

12 апреля в 14:00 в кинотеатре «Орленок» покажут программу мультипликационных фильмов о космосе из коллекции киностудии «Союзмультфильм». Вход свободный.

 

Программа:

  • «Слава вам, небесные братья» — фильм-плакат, посвященный полетам в космос Гагарина и Титова
  • «Мурзилка на спутнике» — фильм о первом советском искусственном спутнике Земли
  • «Голубой метеорит» — пока каждый из нас растет, учится, взрослеет, где-то далеко во Вселенной летит и летит себе по одному ему ведомой траектории чудесный голубой метеорит… Может, это будет именно твой голубой метеорит… Но пока… пока — надо учиться!
  • «Новеллы о космосе» — истории из жизни космических первопроходцев (звучит только музыка)
  • «А как наши космонавты» — в основе мультфильма лежит фольклорная песня на традиционный мотив села Верхняя Покровка Белгородской области
  • «Контакт» — мультфильм о встрече человека с инопланетянином, прилетевшим на Землю

 

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