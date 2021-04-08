Стало известно, когда пройдет Горький fest в Нижнем Новгороде

В этом году фестиваль пройдет в два этапа:

9 июля стартует работа киношколы Горький film

16 июля пройдет церемония открытия и начнется традиционная часть фестиваля (о сроках приема заявок и условиях участия в киношколе организаторы объявят дополнительно)

В киношколе Горький film смогут принять участие жители Нижнего Новгорода и области. Наставниками кинематографистов станут — режиссеры, операторы, продюсеры и сценаристы, которые помогут подготовить и снять трехминутный короткометражный фильм.

«Мы намерены развивать кинопроизводство в регионе, и киношкола поможет развитию этого направления. Основной темой кинофестиваля в этом году становится 800-летие Нижнего Новгорода. Горький fest и сам празднует первый юбилей», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках деловой программы фестиваля пройдет питчинг короткометражных проектов с призовым фондом в 3 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в конкурсной программе можно на официальном сайте до 31 мая.

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Фото: архив организаторов