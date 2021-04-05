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На YouTube-канале People Roads Parallel Worlds вышла первая серия сериала #НЕПЕШИЙТРИП

Первая серия сериала #НЕПЕШИЙТРИП от нижегородских режиссеров вышла на YouTube-канале People Roads Parallel Worlds.

 

Режиссер и сценарист Мария Воробьева и продюсер Андрей Улитин создали новый проект — многосерийный фильм о дорожном путешествии. 

Кульминацией сериала станет музыкальный фестиваль в Севастополе — SUN SPIRIT FESTIVAL 2020 — настоящая мекка электронной музыки, визуального искусства и интеллектуального отдыха.

«Прошлой осенью мы поддержали один проект и толком не знали, во что это выльется. А в итоге двадцать нижегородцев съездили в Крым на единственный неотмененный фестиваль, сняли роуд-муви и расширили свою реальность», — отмечает команда проекта.


 

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Фото: кадр из трейлера #НЕПЕШИЙТРИП​

 

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