В Нижнем Новгороде пройдет предпоказ фильма «Будь моим Кириллом»

«Будь моим Кириллом» — полнометражный дебют режиссера Аллы Елисеевой. В главных ролях — Анастасия Евграфова, Виталийс Семеновс, Анна Антонова и Иван Мулин. Комедия о неуверенной девушке Саше, которая врет семье, что встречается с Кириллом, хотя он – всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить.

Для того, чтобы получить бесплатный билет на показ, необходимо перейти по ссылке. Количество мест ограничено.





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