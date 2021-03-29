В «Орленке» пройдет кинофестиваль итальянского кино RIFF

На открытии зрители увидят альманах «Истории нашей жизни» — сборник коротких фильмов. Среди участников — фильм «Быть моей мамой» — это режиссерский дебют актрисы Жасмин Тринки. Трогательные, забавные и важные картины рассказывают об удивительных человеческих судьбах: двойника Элвиса Пресли, знаменитого борца с мафией Джованни Фальконе, уличных футболистов со всего света, грузинского разносчика пиццы и многих других.

Документальная программа представлена фильмом «Рафаэль. Добрый гений» — это путешествие во времена художников итальянского Возрождения. Комментарии дают реставраторы и искусствоведы. Зрителя ждет путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи, Флоренции и Рима — до Санкт-Петербурга.

Полная программа кинофестиваля здесь.

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