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В «Орленке» пройдет кинофестиваль итальянского кино RIFF

VII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в кинотеатре «Орленок» с 1 по 7 апреля. Зрителей ждут 9 новых картин из Италии, среди которых — документальные работы и короткий метр.

 

  • Кадр из фильма «Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино»

На открытии зрители увидят альманах «Истории нашей жизни» — сборник коротких фильмов. Среди участников — фильм «Быть моей мамой» — это режиссерский дебют актрисы Жасмин Тринки. Трогательные, забавные и важные картины рассказывают об удивительных человеческих судьбах: двойника Элвиса Пресли, знаменитого борца с мафией Джованни Фальконе, уличных футболистов со всего света, грузинского разносчика пиццы и многих других.

Документальная программа представлена фильмом «Рафаэль. Добрый гений» — это путешествие во времена художников итальянского Возрождения. Комментарии дают реставраторы и искусствоведы. Зрителя ждет путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи, Флоренции и Рима — до Санкт-Петербурга.

Полная программа кинофестиваля здесь.

 

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