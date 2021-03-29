В «Орленке» пройдет кинофестиваль итальянского кино RIFF

VII Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в кинотеатре «Орленок» с 1 по 7 апреля. Зрителей ждут 9 новых картин из Италии, среди которых — документальные работы и короткий метр.
-
Кадр из фильма «Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино»
На открытии зрители увидят альманах «Истории нашей жизни» — сборник коротких фильмов. Среди участников — фильм «Быть моей мамой» — это режиссерский дебют актрисы Жасмин Тринки. Трогательные, забавные и важные картины рассказывают об удивительных человеческих судьбах: двойника Элвиса Пресли, знаменитого борца с мафией Джованни Фальконе, уличных футболистов со всего света, грузинского разносчика пиццы и многих других.
Документальная программа представлена фильмом «Рафаэль. Добрый гений» — это путешествие во времена художников итальянского Возрождения. Комментарии дают реставраторы и искусствоведы. Зрителя ждет путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи, Флоренции и Рима — до Санкт-Петербурга.
Полная программа кинофестиваля здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.