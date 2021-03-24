В Нижнем Новгороде пройдут дни немецкого кино

Парк науки «Лобачевский Lab» представит программу фестиваля кино «ФАНК». 1 и 8 апреля в рамках Дней немецкого кино покажут два фильма. Приглашенные эксперты прокомментируют киноработы и ответят на вопросы зрителей после просмотра.