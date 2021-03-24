В Нижнем Новгороде пройдут дни немецкого кино

Парк науки «Лобачевский Lab» представит программу фестиваля кино «ФАНК». 1 и 8 апреля в рамках Дней немецкого кино покажут два фильма. Приглашенные эксперты прокомментируют киноработы и ответят на вопросы зрителей после просмотра.
Фестиваль современного актуального кино «ФАНК» — просветительское движение, которое представляет авторское документальное кино о науке, современный научный театр, научные шоу, лекции, дискуссии и профориентационные встречи с учеными и представителями творческих профессий.
Программа:
1 апреля в 18:30
- «Незаконный фильм» — с комментарием юриста
8 апреля в 18:30
- «Откуда берутся деньги» — с комментарием экономиста
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