В «Орленке» покажут программу международного анимационного фестиваля LIAF 2021

Фильмы созданы в самых разных анимационных техниках: кукольная анимация, 2D покадровая анимация, коллаж и цифровая анимация. Режиссеры проекта работают с темами любви и принадлежности, психологическими травмами и поисками идентичности.

В программе фестиваля:

Прощай, микрорайон!

Когда главная героиня узнает, что ей придется покинуть любимую квартиру, ее ностальгические эмоции вызывают серию метаморфоз, затрагивающих весь микрорайон.

Нажмите кнопку, если начнется паника

Поход к врачу может быть настоящим испытанием, особенно если у тебя в голове разрастается огромная дыра.

Дикие звери

Зритель видит глазами одной женщины и двух зверей три истории проблемных взаимоотношений, происходящие на мистическом острове.

Семья, которая крадет собак

Сложные переживания утраты приводят автора фильма к принятию своей идентичности, семьи и прошлого, от которого он долго пытался сбежать.

Узы

Главная героиня покидает родной дом, чтобы жить самостоятельно. Но связи с близкими и родным местом никуда не исчезли — последствия ее отъезда скажутся на всех.

Маскот

Главный герой фильма очень хочет стать городским символом – маскотом. Он посещает академию маскотов, живет в крохотной квартирке и лавирует между бесконечными подработками, чтобы заработать на пластическую операцию и добраться к своей мечте.

Во главе

Иногда страх перед внешним миром в буквальном смысле заставляет нас терять голову.

Помощник

Главная героиня фильма страдает от кошмаров и навязчивых мыслей. Она находит специалиста, который предлагает помощь. Но на пути к исцелению неизбежно столкновение с самыми навязчивыми страхами.

Карусель

Роуз обожает парк и улиток. Это их место. Но однажды они оказываются под угрозой чужаков. Или все наоборот?

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.