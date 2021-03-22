В «Орленке» покажут программу международного анимационного фестиваля LIAF 2021

С 25 марта в кинотеатре «Орленок» покажут девять анимационных фильмов из Азии, Европы и США в рамках международного фестиваля LIAF 2021. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Фильмы созданы в самых разных анимационных техниках: кукольная анимация, 2D покадровая анимация, коллаж и цифровая анимация. Режиссеры проекта работают с темами любви и принадлежности, психологическими травмами и поисками идентичности.
В программе фестиваля:
Прощай, микрорайон!
- Когда главная героиня узнает, что ей придется покинуть любимую квартиру, ее ностальгические эмоции вызывают серию метаморфоз, затрагивающих весь микрорайон.
Нажмите кнопку, если начнется паника
- Поход к врачу может быть настоящим испытанием, особенно если у тебя в голове разрастается огромная дыра.
Дикие звери
- Зритель видит глазами одной женщины и двух зверей три истории проблемных взаимоотношений, происходящие на мистическом острове.
Семья, которая крадет собак
- Сложные переживания утраты приводят автора фильма к принятию своей идентичности, семьи и прошлого, от которого он долго пытался сбежать.
Узы
- Главная героиня покидает родной дом, чтобы жить самостоятельно. Но связи с близкими и родным местом никуда не исчезли — последствия ее отъезда скажутся на всех.
Маскот
- Главный герой фильма очень хочет стать городским символом – маскотом. Он посещает академию маскотов, живет в крохотной квартирке и лавирует между бесконечными подработками, чтобы заработать на пластическую операцию и добраться к своей мечте.
Во главе
- Иногда страх перед внешним миром в буквальном смысле заставляет нас терять голову.
Помощник
- Главная героиня фильма страдает от кошмаров и навязчивых мыслей. Она находит специалиста, который предлагает помощь. Но на пути к исцелению неизбежно столкновение с самыми навязчивыми страхами.
Карусель
- Роуз обожает парк и улиток. Это их место. Но однажды они оказываются под угрозой чужаков. Или все наоборот?
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