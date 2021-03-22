В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль веб-сериалов

В прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса, в этом году Realist Web Fest пройдет с 4 по 8 августа.

Организаторы уже объявили прием заявок для участия. В основном конкурсе будут представлены веб-сериалы, созданные в 2019–2021 годах на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов — прием заявок открыт до 30 мая.

«Для нас очень важно проводить фестиваль оффлайн. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости», — отмечает генеральный продюсер смотра Антон Калинкин

Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля, через онлайн-платформу filmfreeway.com, а также на почту info@webfestival.ru.





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Фото: bitcentral.com