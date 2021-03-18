Во «Вспышке» покажут фильм Леонида Парфенова «Цвет нации»

Сергей Прокудин-Горский – один из родоначальников мировой цветной фотографии и автор первых в Российской империи цветных открыток.

«Профессор поставил перед собой фантастическую цель: объездить и запечатлеть на фотокамеру всю Российскую империю, чтобы оставить потомкам полную «коллекцию достопримечательностей». Заручившись помощью царя, Прокудин-Горский запечатлел тысячи объектов на территории всей Российской империи», — отмечают организаторы.