Во «Вспышке» покажут фильм Леонида Парфенова «Цвет нации»

Сегодня, 18 марта, в пышечной «Вспышка» пройдет показ фильма Леонида Парфенова «Цвет нации» про фотографа Сергея Прокудина-Горского.
Сергей Прокудин-Горский – один из родоначальников мировой цветной фотографии и автор первых в Российской империи цветных открыток.
«Профессор поставил перед собой фантастическую цель: объездить и запечатлеть на фотокамеру всю Российскую империю, чтобы оставить потомкам полную «коллекцию достопримечательностей». Заручившись помощью царя, Прокудин-Горский запечатлел тысячи объектов на территории всей Российской империи», — отмечают организаторы.
18 марта
Время: 19:00
Место: Алексеевская, 11
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