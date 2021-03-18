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Во «Вспышке» покажут фильм Леонида Парфенова «Цвет нации»

Сегодня, 18 марта, в пышечной «Вспышка» пройдет показ фильма Леонида Парфенова «Цвет нации» про фотографа Сергея Прокудина-Горского.

 

Сергей Прокудин-Горский – один из родоначальников мировой цветной фотографии и автор первых в Российской империи цветных открыток.

«Профессор поставил перед собой фантастическую цель: объездить и запечатлеть на фотокамеру всю Российскую империю, чтобы оставить потомкам полную «коллекцию достопримечательностей». Заручившись помощью царя, Прокудин-Горский запечатлел тысячи объектов на территории всей Российской империи», — отмечают организаторы.

18 марта

Время: 19:00

Место: Алексеевская, 11

 

 

 

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Фото: кадр из фильма «Цвет нации»

 

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