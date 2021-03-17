В «Орленке» покажут фильм «Идиоты» Ларса фон Триера

Группа молодых людей живет в пустом загородном доме. Члены компании выпускают своих скрытых идиотов наружу, притворяясь душевнобольными. Они со знанием дела изображают даунов в различных общественных местах, смущая окружающих людей до беспредельности.

«Идиоту можно все: крушить сервизы в ресторане, совершать увлекательные экскурсии в женскую душевую нагишом и даже заняться групповым сексом со своими соратниками по «идиотизму». Но приходит день, когда игра перестает быть расслабляющей и забавной», — говорится в описании фильма.

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