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В Парке науки ННГУ пройдет показ фильма «Ханна Арендт»

23 марта в Парке науки ННГУ покажут фильм «Ханна Арендт» — три года из жизни знаменитой немецко-еврейской общественной деятельницы. Об этом сообщают организаторы.

 

В фильме покажут три года из жизни знаменитой немецко-еврейской общественной деятельницы Ханны Арендт. Она отправилась в Иерусалим освещать процесс над одним из организаторов Холокоста Адольфом Эйхманом. Обнародованный ею новый подход вызвал волну возмущения и поделил людей на сторонников и противников этой женщины.

После показа пройдет обсуждение фильма, его проведет приглашенный ученый — Артем Фейгельман — культуролог и кандидат философских наук.

23 марта

Время: 18:30

Место: улица Ульянова, 10Б

 

 

 

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