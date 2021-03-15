В Парке науки ННГУ пройдет показ фильма «Ханна Арендт»

23 марта в Парке науки ННГУ покажут фильм «Ханна Арендт» — три года из жизни знаменитой немецко-еврейской общественной деятельницы. Об этом сообщают организаторы.
В фильме покажут три года из жизни знаменитой немецко-еврейской общественной деятельницы Ханны Арендт. Она отправилась в Иерусалим освещать процесс над одним из организаторов Холокоста Адольфом Эйхманом. Обнародованный ею новый подход вызвал волну возмущения и поделил людей на сторонников и противников этой женщины.
После показа пройдет обсуждение фильма, его проведет приглашенный ученый — Артем Фейгельман — культуролог и кандидат философских наук.
23 марта
Время: 18:30
Место: улица Ульянова, 10Б
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.