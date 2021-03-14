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В «Орленке» покажут программу российского фестиваля анимационного кино

17 марта в кинотеатре «Орленок» пройдет всероссийская акция «Открытая Премьера» фестиваля анимационного кино. В программе — мультфильмы для самых маленьких и работы для подростковой аудитории.

 

«Это главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации», — отмечают организаторы.

Во время фестиваля зрители увидят фильмы из конкурсной программы и примут участие в работе зрительского жюри — заполнив анкеты после окончания сеансов.

17 марта (начало в 17:00)

  • «Кидз» — режиссер Р. Газизов — продолжительность 11 минут
  • «Привычка» — режиссер А. Караваев, А. Рубцов — продолжительность 7 минут
  • «Слова на склоне» — режиссер В. Телегин — продолжительность 8 минут
  • «Пожарник» — режиссер Ю. Аронова — продолжительность 9 минут
  • «Сказки Золотой рыбки. Выпуск первый» — режиссер Д. Демидов — продолжительность 26 минут
  • «Аляска» — режиссер О. Кувалдина — продолжительность 7 минут
     

17 марта (начало в 18:30)

  • «За звездой Рождества» — режиссер Н. Федченко — продолжительность 15 минут
  • «Выход бородача» — режиссер Р. Сафаров — продолжительность 9 минут
  • «Послушание» — режиссер В. Телегин — продолжительность 13 минут
  • «Ревизские сказки – Архивное дело» — режиссер С. Киатров — продолжительность 7 минут
  • «Начало света» — режиссер А. Мелихова — продолжительность 6 минут
  • «Шкафовы» — режиссер А. Бахурин — продолжительность 6 минут
  • «Орешек» — режиссер О. Холодова — продолжительность 7 минут

 

Вход на показы свободный, но только при условии загрузки зала на 60%. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра за час до начала показа.



 

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