В «Орленке» покажут программу российского фестиваля анимационного кино

«Это главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации», — отмечают организаторы.

Во время фестиваля зрители увидят фильмы из конкурсной программы и примут участие в работе зрительского жюри — заполнив анкеты после окончания сеансов.

17 марта (начало в 17:00)

«Кидз» — режиссер Р. Газизов — продолжительность 11 минут

— режиссер Р. Газизов — продолжительность 11 минут «Привычка» — режиссер А. Караваев, А. Рубцов — продолжительность 7 минут

— режиссер А. Караваев, А. Рубцов — продолжительность 7 минут «Слова на склоне» — режиссер В. Телегин — продолжительность 8 минут

— режиссер В. Телегин — продолжительность 8 минут «Пожарник» — режиссер Ю. Аронова — продолжительность 9 минут

— режиссер Ю. Аронова — продолжительность 9 минут «Сказки Золотой рыбки. Выпуск первый» — режиссер Д. Демидов — продолжительность 26 минут

— режиссер Д. Демидов — продолжительность 26 минут «Аляска» — режиссер О. Кувалдина — продолжительность 7 минут



17 марта (начало в 18:30)

«За звездой Рождества» — режиссер Н. Федченко — продолжительность 15 минут

— режиссер Н. Федченко — продолжительность 15 минут «Выход бородача» — режиссер Р. Сафаров — продолжительность 9 минут

— режиссер Р. Сафаров — продолжительность 9 минут «Послушание» — режиссер В. Телегин — продолжительность 13 минут

— режиссер В. Телегин — продолжительность 13 минут «Ревизские сказки – Архивное дело» — режиссер С. Киатров — продолжительность 7 минут

— режиссер С. Киатров — продолжительность 7 минут «Начало света» — режиссер А. Мелихова — продолжительность 6 минут

— режиссер А. Мелихова — продолжительность 6 минут «Шкафовы» — режиссер А. Бахурин — продолжительность 6 минут

— режиссер А. Бахурин — продолжительность 6 минут «Орешек» — режиссер О. Холодова — продолжительность 7 минут

Вход на показы свободный, но только при условии загрузки зала на 60%. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра за час до начала показа.







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