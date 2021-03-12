В Нижнем завершена работа над сценарием пилотной серии сериала «На дне»

В течение 3 месяцев над сценарием и библией персонажей работали 4 человека — режиссер Борис Казанцев, автор шуток для нижегородской команды КВН «Росы» Антон Воронин и игроки Премьер-лиги КВН Сергей Пелипас и Алексей Сергеев.

Главная идея сериала – показать с хорошей стороны провинцию на примере Нижнего Новгорода. Для съемок выбран дом по адресу Короленко, 8. Там расположен региональный штаб фестиваля «Том Сойер Фест».

«В целом одна из центральных тем, которую мы исследуем, — «остаться или уехать» из Нижнего. Для молодых людей она очень актуальна из-за близости к Москве», — отметил режиссер сериала «На дне» Борис Казанцев.





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