В «Орленке» покажут фильм Андрея Хржановского — «Нос, или Заговор „не таких“»

В основе фильма – два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноименная опера «Нос», написанная в конце 20-х годов Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящен новаторам в науке и искусстве — людям, которые опережали свое время, имели бесстрашие идти против течения ценой собственного благополучия и жизни.

В 1927-1928 годах российский композитор Дмитрий Шостакович написал оперу по повести «Нос». Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд планировал постановку этой оперы в Большом театре. Однако режиссеру не удалось осуществить задуманное. Первая постановка оперы «Нос» состоялась в 1930 году в Ленинграде, она выдержала несколько представлений, после чего исчезла со сцены советских театров почти на 40 лет.

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