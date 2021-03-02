Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу «Холостяк»

«Я не знаю, придут ли девушки ко мне, или они придут к Тимати, или они придут на проект, который дает большую популярность и медийность? Это такие вещи, в которых интересно разобраться. Поэтому немного будоражит. В новом сезоне мне хотелось максимально расширить рамки, отменить какие-то правила, а какие-то добавить, сделать что-то, что еще никто не делал», — отмечает Тимати.

В восьмом сезоне проекта зрители увидят нового ведущего — украинского телеведущего Никиту Добрынина. 2 года назад он был главным героем «Холостяка» в украинской версии проекта.

«В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать – что крайне важно», — рассказал Никита.

Кроме того, в этом сезоне новые правила вручения роз. Участницы будут получать не только красные розы, но также черные, белые и впервые в мировой истории проекта – золотые.





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Фото: архив организаторов