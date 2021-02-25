Новый сериал «Девушки с Макаровым» выйдет на ТНТ

Новый комедийный сериал расскажет о полицейском отделе московского района Бутово. По сюжету высшее руководство заменяет личный состав начальника угрозыска Павла Макарова на четырех неопытных девушек. Макаров не в восторге от такого подкрепления, поэтому постоянно подкалывает подчиненных, раздает им нелепые задания, чтобы те поскорее уволились.

«Эта история не «Одна из...», а «Особенная»! Поэтому наш павильон стал для нас лабораторией, в которой мы творили, пробовали, экспериментировали и наслаждались процессом», — отмечает Алевтина Тукан (в телесериале — Аня Туркина).

Вместе с Павлом Майковым и квартетом молодых актрис в сериале сыграли — Олеся Судзиловская, Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков, Эльдар Калимулин и другие.





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Фото: кадр из телесериала