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Премьера фильма «Рашн Юг» в Нижнем Новгороде

Комедийный мелодраматический фильм режиссера Антона Федотова выйдет на большие экраны 4 марта.

 

  • фото — кадр из кинофильма «Рашн Юг»

Студент Артем бросает все и едет за возлюбленной на Черное море. Оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента — красавчик из мореходки и дерзкий полицейский. Но наш герой не собирается сдаваться: значит, война!

Главные роли в киноленте исполнили: Семен Трескунов, Артем Дудин, Стася Милославская, Риналь Мухаметов и другие.

Премьерный предпоказ пройдет 3 марта в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19:00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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