Азамат Мусагалиев назвал детский парк в Павлове родиной клоуна Пеннивайза

В рубрике «Меняем Россию» в шоу «Однажды в России» комик Азамат Мусагалиев показал фотографии, которые прислали жители города Павлова. На них изображен заброшенный детский парк аттракционов. Выпуск вышел на экраны 21 февраля.
«Обратите внимание это детский парк в городе Павлово на Оке. Родина клоуна Пеннивайза из кинофильма “Оно”», — отметил комик в начале сюжета.
Мусагалиев высмеял парковый вход, отделка которого давно отвалилась: «Состояние ворот объясняется тем, что парк пользуется такой популярностью, что люди, пытаясь вбежать в ворота, отбили всю штукатурку».
В конце сюжета ведущий обратился к администрации города Павлово с просьбой решить ситуацию и вернуть детскому парку «былое величие».
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Фото: popbio.ru
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