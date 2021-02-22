Азамат Мусагалиев назвал детский парк в Павлове родиной клоуна Пеннивайза

«Обратите внимание это детский парк в городе Павлово на Оке. Родина клоуна Пеннивайза из кинофильма “Оно”», — отметил комик в начале сюжета.

Мусагалиев высмеял парковый вход, отделка которого давно отвалилась: «Состояние ворот объясняется тем, что парк пользуется такой популярностью, что люди, пытаясь вбежать в ворота, отбили всю штукатурку».

В конце сюжета ведущий обратился к администрации города Павлово с просьбой решить ситуацию и вернуть детскому парку «былое величие».





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Фото: popbio.ru