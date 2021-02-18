В «Орленке» пройдет предпоказ фильма «Батя»

19 февраля в 19:00 в кинотеатре «Орленок» пройдет эксклюзивный предпоказ фильма «Батя», который стартует во всех кинотеатрах страны с 23 февраля.
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кадр из фильма «Батя»
Изначально «Батя» задумывался как шортком – комедийный сериал для мессенджеров с эпизодами по 1-2 минуты. В этом виде «Батя» получил приз на фестивале «Пилот» как самый перспективный проект. Позднее его авторы увидели, что эпизоды складываются в цельную историю, которую необходимо рассказать непрерывно.
Комедийный фильм о путешествии взрослого героя к своему Бате — суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.
Сеанс бесплатный, билеты можно получить, перейдя по ссылке.
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