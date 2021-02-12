Новый сезон шоу «Холостяк» выйдет этой весной

Этой весной на ТНТ стартует новый сезон шоу «Холостяк» — он обещает быть самым ожидаемым и ярким. Кастинг побил все рекорды: заявки на участие прислали около 40 тысяч девушек со всего мира.
Восьмой сезон шоу «Холостяк» стал самым обсуждаемым задолго до того, как было объявлено имя главного героя. Тимати – певец, музыкант, продюсер, бизнесмен. Он талантлив, богат и успешен – идеальный герой для шоу «Холостяк».
В проект попали самые разные участницы со всего мира, а несколько девушек после кастинга получили личные приглашения от Тимура — впервые за всю историю шоу.
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