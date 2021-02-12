Новый сезон шоу «Холостяк» выйдет этой весной

Восьмой сезон шоу «Холостяк» стал самым обсуждаемым задолго до того, как было объявлено имя главного героя. Тимати – певец, музыкант, продюсер, бизнесмен. Он талантлив, богат и успешен – идеальный герой для шоу «Холостяк».

В проект попали самые разные участницы со всего мира, а несколько девушек после кастинга получили личные приглашения от Тимура — впервые за всю историю шоу.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.