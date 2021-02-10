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Режиссер Алексей Красовский передал свою «Нику» авторам фильма про «дворец Путина»

Режиссер и номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Алексей Красовский передал свою «Нику» за фильм «Коллектор» Фонду борьбы с коррупцией (организация исполняет функции иностранного агента).

 

На своей странице в Instagram Алексей Красовский сообщил, что ранее получил награду из рук режиссера Павла Чухрая за фильм «Коллектор» в 2017 году.

«В этом году мне предстояло уже в качестве члена академии выбрать лучшие картины и лучших создателей. Однако, среди документальных фильмов я снова не увидел работ фонда. Исправить это я не могу, но поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи, посчитал необходимым. Разумеется, я это сделал не от лица всей академии, от себя лично, передав ее как талисман», — поделился режиссер.


 

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