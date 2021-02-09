В Нижнем покажут документалку «Крайний рубеж телескопа Хаббл»

19 февраля в ИЦАЭ пройдет показ научно-популярного фильма от National Geographic — «Крайний рубеж телескопа Хаббл». Прокомментирует фильм и ответит на все волнующие вопросы о космосе — астрофизик Николай Лапин.
За 30 лет проведенных на околоземной орбите космический телескоп «Хаббл» сделал несколько миллионов фотографий и запечатлел самые дальние участки Вселенной.
Как наблюдения «Хаббла» помогли установить точный возраст Вселенной? Почему черные дыры формируются в центрах галактик? Как «Хаббл» получил доказательство того, что Вселенная расширяется с ускорением? — на эти и другие вопросы о космосе ответит астрофизик и лектор Нижегородского планетария Николай Лапин.
17 февраля
Время: 19:00
Место: улица Семашко, 7Б
Вход на показ свободный, но необходима регистрация.
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Фото: safavia
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