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В Нижнем покажут документалку «Крайний рубеж телескопа Хаббл»

19 февраля в ИЦАЭ пройдет показ научно-популярного фильма от National Geographic — «Крайний рубеж телескопа Хаббл». Прокомментирует фильм и ответит на все волнующие вопросы о космосе — астрофизик Николай Лапин.

 

За 30 лет проведенных на околоземной орбите космический телескоп «Хаббл» сделал несколько миллионов фотографий и запечатлел самые дальние участки Вселенной.

Как наблюдения «Хаббла» помогли установить точный возраст Вселенной? Почему черные дыры формируются в центрах галактик? Как «Хаббл» получил доказательство того, что Вселенная расширяется с ускорением? — на эти и другие вопросы о космосе ответит астрофизик и лектор Нижегородского планетария Николай Лапин.

 

17 февраля 

Время: 19:00

Место: улица Семашко, 7Б

Вход на показ свободный, но необходима регистрация.

 

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Фото: safavia

 

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