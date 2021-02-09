В Нижнем покажут документалку «Крайний рубеж телескопа Хаббл»

За 30 лет проведенных на околоземной орбите космический телескоп «Хаббл» сделал несколько миллионов фотографий и запечатлел самые дальние участки Вселенной.

Как наблюдения «Хаббла» помогли установить точный возраст Вселенной? Почему черные дыры формируются в центрах галактик? Как «Хаббл» получил доказательство того, что Вселенная расширяется с ускорением? — на эти и другие вопросы о космосе ответит астрофизик и лектор Нижегородского планетария Николай Лапин.

17 февраля Время: 19:00 Место: улица Семашко, 7Б Вход на показ свободный, но необходима регистрация.

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Фото: safavia