Премьера фильма «Конек–Горбунок» в Нижнем Новгороде

Фильм-сказка «Конек-Горбунок», сделан с применением новейших технологий, по мотивам одноименного произведения Петра Ершова. Иван и его друг и верный помощник Конек–Горбунок отправятся в приключение, где им предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником и встретить любовь.

Главные роли в киноленте исполнили: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров.

Премьерный предпоказ пройдет 17 февраля в кинотеатре «Арлекино» — сбор гостей в 19:00. Организаторы просят соблюдать все меры предосторожности — необходимо держать социальную дистанцию и носить маску.

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